{"_id":"6a8d39987bd922246c01f076","slug":"onion-price-hike-government-sends-onions-to-these-cities-find-out-the-price-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"Onion Price Hike: इन शहरों में सरकार भेजेगी सस्ती प्याज, जानिए कितने रुपये में मिलेगी!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने ‘कांदा एक्सप्रेस’ के जरिए बफर स्टॉक का प्याज दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में भेजना शुरू किया है। लोगों को 35 रुपये किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि देश में प्याज की कमी नहीं है और सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव कम होगा।



... और पढ़ें