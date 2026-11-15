{"_id":"6af94cab1d721bd46900e8a0","slug":"netanyahu-in-collaboration-with-eisenkot-to-attack-iran-has-the-plan-been-revealed-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"आइजेनकोट के साथ मिलकर नेतन्याहू ईरान पर करेंगे हमला, बता दिया प्लान?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

इस्राइल में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज है। 27 अक्तूबर को हुए चुनाव में किसी भी राजनीतिक खेमे को बहुमत नहीं मिलने के बाद राष्ट्रपति ने गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इस्राइल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए चेतावनी दी है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना जरूरी है।

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