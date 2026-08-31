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नेपाल त्रासदी: त्रिशूली के सुरंग में फंसे लोगों को कौन निकालेगा? 1000 मजदूर लापता

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 31 Aug 2026 12:54 PM IST







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नेपाल में बाढ़ के बीच सुरंगों में कई लोग फंसे हुए हैं। लापता लोगों का रेस्क्यू चल रहा है ऐसे में हाइड्रोपावर टनल में अब भी 900 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की खबर है। ... और पढ़ें

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