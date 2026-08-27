{"_id":"6a901da4d00b78211c0c52ca","slug":"nepal-flood-news-who-is-responsible-for-nepal-disaster-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल त्रासदी: किसने पिघलाया बर्फ का पहाड़ बेचैन कर देगा नेपाल बाढ़ का सच","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

नेपाल त्रासदी: किसने पिघलाया बर्फ का पहाड़ बेचैन कर देगा नेपाल बाढ़ का सच

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 27 Aug 2026 04:51 PM IST







Link Copied



नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर आई वो खौफनाक बाढ़ आखिर शुरू कहां से हुई? नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ की वजह क्या थी? आखिर हिमालय की चोटियों पर ऐसा क्या हुआ कि इतना भयानक जलसैलाब आया? ... और पढ़ें

विज्ञापन