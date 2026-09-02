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Nepal Deluge: When the innocent children returned to their mother after four days, she burst into uncontrollab
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नेपाल जलप्रलय : जब चार दिन बाद मां के पास आए मासूम, फूट-फूटकर रोने लगी मां
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Wed, 02 Sep 2026 05:50 PM IST
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नेपाल के देवीघाट में जलप्रलय ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन इस तबाही के बीच एक चमत्कार भी हुआ है... यहां एक घर के दो मासूम सुबह स्कूल पढ़ने गए थे, तभी पीछे से जलप्रलय आया और सब कुछ बहा ले गया... पुल टूट गया, नेटवर्क बंद हो गया, और मां का अपने बच्चों से संपर्क टूट गया... मां समझ बैठी कि अब बच्चे कभी नहीं लौटेंगे... चार दिन तक मौत के साए में रहने के बाद आखिरकार सेना की मदद से दोनों मासूम वापस लौटे, तो देखा कि उनकी बस्ती ही उजड़ चुकी है, उनका घर तक गायब है... जैसे ही मां और बहन ने दोनों बच्चों को देखा, घर उजड़ने का सारा गम भूलकर उन्हें सीने से लगा लिया और फूट-फूट कर रो पड़ीं...
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