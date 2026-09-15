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Malaysian PM Anwar Ibrahim's posts on BRICS go viral; Bollywood songs featured in every photo grab attention!
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BRICS पर Malaysia के PM Anwar Ibrahim के Post Viral, हर फोटो पर Bollywood Songs ने खींचा ध्यान!
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