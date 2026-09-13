{"_id":"6aa68c7af387d4c72d0cac1d","slug":"nandigram-by-election-mamata-banerjee-s-masterstroke-to-whom-did-she-make-an-offer-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"नंदीग्राम उपचुनाव : ममता बनर्जी का मास्टरस्ट्रोक! किसे दिया ऑफर?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के अंदर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खुद वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अखिल गिरि से फोन पर लंबी बातचीत की है... बातचीत के बाद ममता बनर्जी ने अखिल गिरि को शनिवार को कालीघाट स्थित अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया है। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हैं कि TMC नंदीग्राम सीट से अखिल गिरि को उम्मीदवार बना सकती है.. हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी नाम का ऐलान नहीं किया गया है... खुद अखिल गिरि ने इस बातचीत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी ने उनसे नंदीग्राम उपचुनाव की रणनीति को लेकर राय मांगी थी। गिरि ने कहा, "दीदी ने उपचुनाव को लेकर चर्चा की थी, मैंने अपनी तरफ से जो सुझाव थे, वो उन्हें दे दिए हैं। मैंने अपने सुझाव पार्टी को व्हाट्सएप पर भी भेज दिए हैं...

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