नंदीग्राम उपचुनाव : ममता बनर्जी का मास्टरस्ट्रोक! किसे दिया ऑफर?

Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Sun, 13 Sep 2026 05:13 PM IST
Link Copied
नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के अंदर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खुद वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अखिल गिरि से फोन पर लंबी बातचीत की है... बातचीत के बाद ममता बनर्जी ने अखिल गिरि को शनिवार को कालीघाट स्थित अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया है। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हैं कि TMC नंदीग्राम सीट से अखिल गिरि को उम्मीदवार बना सकती है.. हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी नाम का ऐलान नहीं किया गया है... खुद अखिल गिरि ने इस बातचीत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी ने उनसे नंदीग्राम उपचुनाव की रणनीति को लेकर राय मांगी थी। गिरि ने कहा, "दीदी ने उपचुनाव को लेकर चर्चा की थी, मैंने अपनी तरफ से जो सुझाव थे, वो उन्हें दे दिए हैं। मैंने अपने सुझाव पार्टी को व्हाट्सएप पर भी भेज दिए हैं...
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।