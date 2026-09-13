ओमान तट के पास वाणिज्यिक जहाज पर हमला: 14 भारतीय चालक दल में से 13 बचाए गए, एक की तलाश जारी

ओमान के तट के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारत ने एमटी एल गैया पर हुए हमले की निंदा की है। जहाज पर कुल 14 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। भारत के मुताबिक, इनमें से 13 भारतीयों को अब तक बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक अभी लापता है और उसकी तलाश के लिए खोज एवं बचाव अभियान जारी है। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है।

ओमान के तट के पास जहाज पर क्या हुआ?

भारत के बयान के अनुसार, एमटी एल गैया नाम के वाणिज्यिक जहाज पर ओमान के तट के पास हमला हुआ। हमले के बाद जहाज पर मौजूद भारतीय चालक दल के सदस्य प्रभावित हुए। 14 भारतीयों में से 13 को अब तक बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक का अभी पता नहीं चला है। उसकी तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। भारत ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे वाणिज्यिक जहाज को निशाना बनाने की गंभीर घटना बताया है।

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लापता भारतीय को खोजने के लिए क्या हो रहा है?

भारत ने कहा है कि लापता भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास वहां के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और खोज एवं बचाव अभियान में समन्वय कर रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को बचाने में मदद के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार भी जताया है। फिलहाल प्राथमिकता लापता भारतीय नागरिक का पता लगाने और उसे सुरक्षित बचाने की है।

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भारत ने हमले पर क्या रुख अपनाया है?

भारत ने वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले की स्पष्ट शब्दों में निंदा की है। साथ ही क्षेत्र में बढ़ते तनाव को तुरंत कम करने की अपील की है। भारत ने कहा है कि शांति कायम करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। भारत का कहना है कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, समुद्री कर्मचारियों, आम नागरिकों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस रुख के जरिए भारत ने आम लोगों और व्यापारिक गतिविधियों की सुरक्षा पर जोर दिया है।

भारत ने समुद्री रास्तों को लेकर क्या मांग की?

भारत ने क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में जहाजों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही व्यापार का प्रवाह भी जल्द से जल्द सामान्य करने की अपील की गई है। अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही होती है और इनके जरिए अलग-अलग देशों के बीच सामान पहुंचता है। ऐसे रास्तों पर हमले होने से केवल जहाजों पर सवार लोगों की सुरक्षा ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार पर भी असर पड़ सकता है।