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MSP Hike: मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Wed, 30 Sep 2026 05:10 PM IST
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मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है... दरअसल पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट के 3 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है... जिसमें किसानों के लिए बड़ी राहत दी गई है... इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करना और दिल्ली के ट्रैफिक पर फोकस शामिल है... बता दें कि मोदी सरकार रबी सीजन 2027-28 के लिए MSP बढ़ाया गया है, जिससे किसानों को उनकी फसलों का बेहतर दाम मिलेगा...वहीं रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे फेज को मंजूरी दी गई है,,, इससे बिजली व्यवस्था और मजबूत होगी... इसके अलावा राजधानी में जाम से निजात के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया है... बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में हुए फैसलों पर जानकारी दी है... सुनिए अश्विनी वैष्णव क्या कहा है...
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