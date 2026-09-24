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Zelenskyy warned 47 countries, including India, at the UN; what allegations did he level against Russia?
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यूएन में जेलेंस्की ने भारत समेत 47 देशों को दी चेतावनी,रूस पर कौन-कौन से आरोप लगाए?
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Ajeet Yadav
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:14 PM IST
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यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत समेत 47 देशों के नागरिकों का मुद्दा उठाया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस इन देशों के नागरिकों का इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। उन्होंने भारत और अन्य देशों की सरकारों से अपने नागरिकों की सुरक्षा करने और उन्हें युद्ध के मोर्चे तक पहुंचने से रोकने की अपील की। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए उसके पैसे और युद्ध क्षमता को सीमित करना जरूरी है।
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