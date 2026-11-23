{"_id":"6b0450adb0f384b2230a45ee","slug":"ministry-of-home-affairs-issues-warning-regarding-the-use-of-whatsapp-web-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"व्हाट्सएप वेब के इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की चेतावनी, जानिए क्या कहा?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

गृह मंत्रालय की साइबर यूनिट ने व्हाट्सएप वेब के इस्तेमाल को लेकर यूजर्स को आगाह किया है। एजेंसी के मुताबिक, आपकी निजी चैट पढ़ी जा सकती है और आपकी पहचान से मैसेज भेजे जा सकते हैं। आखिर यह खतरा किन कंप्यूटरों पर ज्यादा है? क्या ब्राउजर बंद करना लॉग-आउट के बराबर है?



... और पढ़ें