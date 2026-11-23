रूस से भारत के रिश्ते को नीदरलैंड ने बताया 'अतिरिक्त ताकत', कहा- यूक्रेन युद्ध रुकवाने में निभा सकता है अहम भूमिका

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रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म कराने में भारत की भूमिका को लेकर नीदरलैंड ने बड़ा बयान दिया है। नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने कहा है कि रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक 'अतिरिक्त ताकत' हैं। भारत अपने पुराने संबंधों का इस्तेमाल करके रूस को युद्ध खत्म करने और संघर्ष विराम स्वीकार करने के लिए समझा सकता है। बेरेंडसन ने यह बात भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और रूस के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने से जुड़े सवाल पर कही। उनका मानना है कि भारत और नीदरलैंड के बीच सहयोग वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी मददगार हो सकता है।नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन 22 और 23 नवंबर को भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। उन्होंने रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पहली विदेश मंत्री स्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई। बेरेंडसन ने कहा कि भारत का अपना इतिहास, दुनिया में अपनी भूमिका और दूसरे देशों के साथ अपने संबंध हैं। नीदरलैंड भारत के रूस के साथ रिश्तों को सकारात्मक रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि भारत इन संबंधों का इस्तेमाल रूस को युद्ध रोकने और संघर्ष विराम स्वीकार करने के लिए समझाने में कर सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध पांचवें साल में पहुंच चुका है। दोनों तरफ से हमले तेज हैं। रूस यूक्रेन के शहरों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहा है, जबकि अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता में कैदियों की अदला-बदली के अलावा खास प्रगति नहीं हुई है।दोनों देशों ने आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए कई अहम क्षेत्रों पर चर्चा की। बैठक में इन मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया।दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे।तकनीकी क्षेत्र और चिप निर्माण में साझेदारी को आगे बढ़ाया जाएगा।जरूरी कच्चे माल पर दूसरे देशों की निर्भरता कम करने और नए साझेदार बनाने पर जोर दिया गया।खेती, पानी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुराने सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।समुद्री सुरक्षा और जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता को दोनों देशों ने अहम बताया।बेरेंडसन ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को अहम बताया। उनके मुताबिक, दिसंबर में होने वाला यह समझौता केवल सामान के व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा बदलाव और हरित हाइड्रोजन के कारोबार के नए अवसर भी खोलेगा। भारत 2024-25 में नीदरलैंड का कुल व्यापार 27.7 अरब डॉलर रहा। नीदरलैंड दुनिया में भारत का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार और यूरोप में सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। बेरेंडसन ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर कंपनी एएसएमएल के बीच हुए समझौता ज्ञापन का भी स्वागत किया। यह समझौता मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान हुआ था। इसका उद्देश्य गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले व्यावसायिक 300 एमएम यानी 12 इंच के सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र को सहयोग देना है।बेरेंडसन ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध का असर दुनिया की खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ा है। उन्होंने काला सागर के रास्ते अनाज की सुरक्षित आवाजाही के लिए संभावित व्यवस्था बनाने की दिशा में भारत के प्रयासों की सराहना की। युद्ध के दौरान इस समुद्री क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमले बढ़े हैं। भारत और नीदरलैंड दोनों समुद्री व्यापार पर निर्भर देश हैं, इसलिए जहाजों की सुरक्षित आवाजाही उनके लिए महत्वपूर्ण है। जयशंकर ने भी बैठक में आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन को साझा चुनौतियां बताया। दोनों मंत्रियों ने भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी के 2026-2030 के रोडमैप की प्रगति की समीक्षा की। इसमें व्यापार, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि, जल और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बेरेंडसन ने बताया कि जयशंकर के साथ इस साल उनकी यह छठी मुलाकात है। सोमवार को वह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिलने वाले हैं।