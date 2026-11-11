{"_id":"6af3f010c3cf9a38370c4bc6","slug":"major-train-accident-in-assam-6-coaches-of-an-express-train-derail-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"असम में भयंकर रेल हादसा, पटरी से उतरे एक्सप्रेस ट्रेन के 6 डिब्बे!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

असम के कामरूप मेट्रो जिले के डिगारू रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस का इंजन और पांच यात्री कोच पटरी से उतर गए। हादसा सुबह करीब 6:54 बजे हुआ। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुताबिक, दूसरी ट्रेन को प्राथमिकता देने के दौरान लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार नियंत्रित नहीं कर सके। राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। रेलवे ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। हादसे की जांच के साथ रेल परिचालन बहाल करने का काम जारी है।

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