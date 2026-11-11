विपक्ष के निशाने पर सीएम विजय: विधायकों की हरकतों पर मचा था बवाल, आज अनुशासन समिति की बैठक में होगी कार्रवाई?

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यह बैठक उस घटना के छह महीने बाद हो रही है, जब अभिनेता से राजनेता बने विजय द्वारा बनाई गई नई राजनीतिक पार्टी, टीवीके ने 2026 के विधानसभा चुनाव जीते और सरकार बनाई। चुनाव में मिली इस बड़ी सफलता ने तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। इसने एक ऐसी नई राजनीतिक ताकत को सत्ता में पहुंचाया है, जो उस राज्य में आई है जहां लंबे समय से द्रविड़ पार्टियों का दबदबा रहा है।हालांकि, सत्ताधारी पार्टी के विधायकों पर लगे आरोपों ने नेतृत्व को दबाव में डाल दिया है। डीएमके और एआईएडीएमके ने इन विधायकों के आचरण और सरकार की प्रतिक्रिया, दोनों पर सवाल उठाए हैं।एक विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर है। इसमें कथित तौर पर थुरैयूर के विधायक और डिप्टी स्पीकर रविशंकर एक ऐसे व्यक्ति के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं, जो उनसे अपनी कोई गुहार लेकर आया था। इस वीडियो की काफी आलोचना हो रही है और कार्रवाई की मांग की जा रही है।एक अन्य विवाद में, विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि कल्लाकुरिची के विधायक अरुल विग्नेश ने जिला कलेक्टर को अश्लील संदेश भेजे हैं। इस विवाद के बाद, जिला कलेक्टर के आवास पर पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है।इन आरोपों की अभी जांच होनी बाकी है, और फिलहाल इन विधायकों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इन हालात को देखते हुए, टीवीके नेतृत्व ने अपने सभी विधायकों को बुधवार की बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया है।पार्टी के महासचिव और मंत्री एन. आनंद के साथ-साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि नेतृत्व इन विधायकों से स्पष्टीकरण मांगेगा और आरोपों की जांच करेगा। पार्टी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।इन अलग-अलग मामलों के अलावा, बैठक में चुने गए प्रतिनिधियों के आचरण के मानकों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। खासकर इस बात पर कि उन्हें आम जनता और सरकारी अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।विजय और आनंद इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि विवादों से बचना चाहिए और पार्टी की साख बचाने के लिए जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। उनका आरोप है कि सरकार बदलने के बावजूद हत्या, लूट और यौन अपराधों जैसी घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं।टीवीके के लिए, यह बैठक एक शुरुआती परीक्षा की तरह है। इसमें पार्टी को यह साबित करना होगा कि वह सत्ता की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ-साथ अपने भीतर अनुशासन भी बनाए रख सकती है। विपक्षी पार्टियों की लगातार आलोचना के बीच, यह देखना दिलचस्प होगा कि नेतृत्व अपने विधायकों पर लगे आरोपों से कैसे निपटता है।