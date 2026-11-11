{"_id":"6af442b2bbbed9b255011449","slug":"kulgam-crpf-terror-attack-terrorist-attack-on-crpf-camp-in-kulgam-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुलगाम में CRPF कैंप पर आतंकी हमला, बाइक सवार आतंकियों ने की फायरिंग","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने CRPF दल पर गोलीबारी की है। गोलीबारी में CRPF के तीन जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकी हमला गश्त के दौरान किया गया। घटना के बाद सुरक्षाबलों की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सुरक्षाबल हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

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