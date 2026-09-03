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राम मंदिर CEO: जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलेगी सैलरी और कितनी मिलती है पेंशन

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 03 Sep 2026 01:43 PM IST

राम मंदिर के पहले सीईओ के तौर पर रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनको कितनी पेंशन मिलती है और उनकी सैलरी कितनी है। ... और पढ़ें

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