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Hindi News ›   Video ›   India News ›   155 passengers hold their breath mid-air! Alarm sounds, smoke spotted.

आसमान में ही 155 यात्रियों की अटकी सांसें! बजा अलार्म,दिखा धुआं

Thu, 03 Sep 2026 02:29 PM IST
Ajeet Yadav वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Ajeet Yadav Updated Thu, 03 Sep 2026 02:29 PM IST
155 passengers hold their breath mid-air! Alarm sounds, smoke spotted.
वाराणसी से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (IX 1253) की बृहस्पतिवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
 
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