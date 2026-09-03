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आसमान में ही 155 यात्रियों की अटकी सांसें! बजा अलार्म,दिखा धुआं

वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Ajeet Yadav Updated Thu, 03 Sep 2026 02:29 PM IST







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वाराणसी से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (IX 1253) की बृहस्पतिवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

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