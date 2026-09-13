ब्रिक्स सम्मेलन: पीएम मोदी ने वैश्विक नेताओं का जताया आभार, वीडियो साझा कर बोले- बेहद कारगर रहा समिट

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Thank you to all BRICS leaders for making the Delhi Summit very productive and outcome oriented! pic.twitter.com/C3DMZWGgLL — Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2026

पीएम मोदी ने वीडियो के साथ पोस्ट में कहा, 'दिल्ली शिखर सम्मेलन को बेहद उत्पादक और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स के सभी नेताओं का धन्यवाद।' वीडियो में प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन के संबोधन का एक हिस्सा भी दिखाया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने हर दिशा में मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है।शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए।मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर भी सम्मेलन में शामिल हुए। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे।भारत ने 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें संगठन के 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के नेताओं के अलावा कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन से इतर पिछले तीन दिनों में राष्ट्राध्यक्षों या सरकार प्रमुखों के साथ 15 आमने-सामने द्विपक्षीय बैठकें भी कीं।वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को अलग-अलग देशों के नेताओं से हाथ मिलाते और बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। इसमें रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका समेत ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं की मौजूदगी भी नजर आई।