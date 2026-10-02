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जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल ने क्यों छोड़ी बीजेपी? क्या कांग्रेस में होंगे शामिल?

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 02 Oct 2026 06:00 PM IST







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मशहूर गायक जुबिन नौटियाल के पिता और भाजपा नेता रामशरण नौटियाल ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में अपनी ही पार्टी के नेताओं की आपसी राजनीतिक खींचतान से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है। ... और पढ़ें

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