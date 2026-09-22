{"_id":"6ab275a4b1e8dd8de009e790","slug":"jamui-incident-uproar-over-saffron-scarf-and-muslim-yadav-angle-tejashwi-yadav-targets-cm-samrat-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"जमुई कांड : भगवा गमछा, मुस्लिम-यादव एंगल पर मचा बवाल, तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट को घेरा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए।इस दौरान तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट और बिहार पुलिस के अधिकारी की बातचीत को मजाकिया अंदाज में पेश किया... साथ ही आरोपियों की जाति पूछने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आरोपियों की जाति पूछी जा रही है। मुस्लिम और यादव एंगल की खोज की जा रही है। ताकि इस मामले को अलग रंग दिया जाए। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में क्या लिखा? चलिए आपको बताते हैं...

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