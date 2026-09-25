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नेतन्याहू का ममदानी पर हमला: UN में नेतन्याहू ने क्यों लिया ममदानी की पत्नी का नाम?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 25 Sep 2026 04:39 PM IST

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोहरान ममदानी पर हमला किया। नेतन्याहू ने अपने भाषण में ममदानी की पत्नी की सोशल मीडिया गतिविधि का भी जिक्र किया। जिसके बाद ममदानी भड़क गए ... और पढ़ें

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