{"_id":"6ab3b5a0211d16e4e209bc0a","slug":"indigo-flight-stuck-in-mid-air-again-passengers-stranded-in-the-sky-hearts-in-mouths-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"हवा में फिर अटका इंडिगो विमान, आसमान में फंसे रहे यात्री, थमीं सांसें!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई इंडिगो की बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर उड़ान तकनीकी समस्या के कारण वापस लंदन लौट गई। यह विमान करीब एक घंटे तक हवा में रहने के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा। यह उड़ान 6E4 थी, जो लंदन हीथ्रो से नई दिल्ली के लिए संचालित हो रही थी। फ्लाइट ट्रैकिंग जानकारी के अनुसार, विमान ने उड़ान भरने के बाद इंग्लिश चैनल के ऊपर अपनी चढ़ाई रोक दी और इसके बाद वापस लंदन की ओर मुड़ गया।

... और पढ़ें