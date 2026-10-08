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एलन मस्क स्टारलिंक: भारत पर एलन मस्क के आरोप के बाद सरकार ने दिया तगड़ा जवाब

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 08 Oct 2026 03:31 PM IST







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एलन मस्क ने आरोप लगाया है कि देश में अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए कुछ ताकतवर लोग भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस को रोक रहे हैं. अब सरकार ने इसपर जवाब दिया है. ... और पढ़ें

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