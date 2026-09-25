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हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 ने बॉलीवुड में मचाया तहलका
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:25 PM IST
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अमीरों की नई लिस्ट आते ही बॉलीवुड में भूचाल आ गया है! हुरुन इंडिया रिच लिस्ट ने सबके होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इस बार आंकड़े बिल्कुल उल्टे हैं। बादशाह शाहरुख खान की दौलत में हजारों करोड़ का बड़ा झटका लगा है, फिर भी वो नंबर-1 की कुर्सी पर टिके हैं आखिर कैसे? वहीं बिग बी की संपत्ति में जबरदस्त उछाल ने सबको चौंका दिया है, तो सलमान की एंट्री ने भी खेल पलट दिया है... आखिर इस बार लिस्ट से कौन-कौन बाहर हुआ और अमीरी के इस खेल में और किसने बाजी मारी है...? चलिए जानते हैं...
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