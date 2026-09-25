गुजरात: सूरत में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, डंपर से टकराई कार; मुंबई के चार लोगों की मौत

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उन्होंने बताया कि कार में सवार चारों लोग, जो मुंबई के रहने वाले थे, हादसे के समय गुजरात के पाटन जिले में स्थित शंखेश्वर जैन तीर्थ स्थल जा रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड कार, जिसके तेज रफ्तार में होने का शक है। एक्सप्रेसवे की पांचवीं लेन में खड़े डंपर से टकरा गई।उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गोजिया ने बताया कि मृतकों की पहचान राजीव जैन, जयंती दोषी, प्रवीण जैन और संजय खेमचंद के तौर पर हुई है, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच थी। उनके मुताबिक, मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले राजीव जैन की मुंबई में गहनों की दुकान थी। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।खबरों के मुताबिक, डंपर के एयर-प्रेशर सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के बाद वह एक्सप्रेसवे पर रुक गया था। जब वाहन रुका हुआ था और उसका चालक उसकी जांच कर रहा था, तभी पीछे से आ रही टाटा हैरियर समय पर रुकने में नाकाम रही और डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।