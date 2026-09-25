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गुजरात: सूरत में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, डंपर से टकराई कार; मुंबई के चार लोगों की मौत

Fri, 25 Sep 2026 02:44 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, सूरत
पीटीआई, सूरत Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 25 Sep 2026 02:44 PM IST
सार

गुजरात के सूरत जिले में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर कार के खड़े डंपर से टकराने से चार लोगों की मौत हो गई। हामृतक मुंबई के रहने वाले थे और शंखेश्वर जैन तीर्थ जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, कार तेज रफ्तार में थी और मामले की जांच जारी है।

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Gujarat: Horrific accident Bharatmala Expressway Surat; car collides dumper truck, many people Mumbai killed.
सड़क हादसा (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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गुजरात के सूरत जिले में भारतमाला एक्सप्रेसवे के किनारे खड़े एक डंपर से कार के टकराने के बाद मुंबई के चार लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी। कामरेज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आर बी गोजिया ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 8 बजे कामरेज तालुका के धातवा गांव के पास हुआ, जब कार एक्सप्रेसवे पर मुंबई से दिल्ली की ओर जा रही थी।
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पुलिस ने क्या बताया? 
उन्होंने बताया कि कार में सवार चारों लोग, जो मुंबई के रहने वाले थे, हादसे के समय गुजरात के पाटन जिले में स्थित शंखेश्वर जैन तीर्थ स्थल जा रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड कार, जिसके तेज रफ्तार में होने का शक है। एक्सप्रेसवे की पांचवीं लेन में खड़े डंपर से टकरा गई।
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हादसे की जांच में जुटी पुलिस
उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गोजिया ने बताया कि मृतकों की पहचान राजीव जैन, जयंती दोषी, प्रवीण जैन और संजय खेमचंद के तौर पर हुई है, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के बीच थी। उनके मुताबिक, मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले राजीव जैन की मुंबई में गहनों की दुकान थी। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।
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कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त
खबरों के मुताबिक, डंपर के एयर-प्रेशर सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के बाद वह एक्सप्रेसवे पर रुक गया था। जब वाहन रुका हुआ था और उसका चालक उसकी जांच कर रहा था, तभी पीछे से आ रही टाटा हैरियर समय पर रुकने में नाकाम रही और डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 
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