{"_id":"6acb8f77fcdd3d3f8e0899ee","slug":"fire-breaks-out-on-delhi-chennai-indigo-flight-the-video-will-leave-you-horrified-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली-चेन्नई इंडिगो फ्लाइट में उड़ान के दौरान लगी आग, वीडियो देख सहम जाएंगे आप","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में रविवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब विमान के अंदर यात्रियों का सामान रखने वाली जगह पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक यात्री के पावर बैंक में खराबी आने के कारण यह घटना हुई। विमान के भीतर धुआं दिखाई देने के बाद यात्रियों में घबराहट फैल गई। हालात को देखते हुए पायलटों ने विमान का रुख हैदराबाद की ओर मोड़ने का फैसला किया। इसके बाद राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री या चालक दल के सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है।



अब समझिए, विमान के अंदर आखिर हुआ क्या था?



जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की उड़ान संख्या 6E6115 रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को दिल्ली से चेन्नई जा रही थी। यह उड़ान एयरबस A321-251N विमान से संचालित हो रही थी। विमान को दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर दिल्ली से रवाना होना था, लेकिन इसने दोपहर करीब 1 बजकर 30 मिनट पर उड़ान भरी। चेन्नई पहुंचने का निर्धारित समय शाम 4 बजे था।



इसी दौरान विमान के केबिन में एक यात्री के निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से धुआं निकलने लगा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह उपकरण पावर बैंक था। धुआं दिखाई देने के बाद विमान में मौजूद यात्रियों के बीच चिंता बढ़ गई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चालक दल ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।



वीडियो में कुछ यात्री अपने बैग की मदद से आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के दौरान विमान के भीतर मौजूद लोगों में घबराहट का माहौल देखा जा सकता है। हालांकि, वीडियो में दिख रहे घटनाक्रम के सटीक समय और स्थान को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।



इंडिगो के मुताबिक, केबिन क्रू ने अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। विमान में धुआं निकलने की घटना को गंभीरता से लेते हुए पायलटों ने सुरक्षा नियमों के तहत विमान को हैदराबाद ले जाने का फैसला किया। इसके बाद विमान की राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।



इंडिगो ने घटना पर क्या कहा?



एयरलाइन ने अपने बयान में बताया कि 11 अक्टूबर को दिल्ली से चेन्नई जा रही उड़ान 6E6115 में एक यात्री के निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से धुआं निकलने लगा था। केबिन क्रू ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रित किया। यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को हैदराबाद डायवर्ट किया गया।



एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि, पावर बैंक में खराबी आने की वजह और घटना से जुड़े तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी सामने आना अभी बाकी है।



हैदराबाद में लैंडिंग के बाद यात्रियों का क्या हुआ?



विमान के हैदराबाद पहुंचने के बाद यात्रियों को उनके गंतव्य चेन्नई तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई। इंडिगो ने यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद जताया। एयरलाइन के मुताबिक, यात्रियों को जलपान उपलब्ध कराने और उन्हें समय-समय पर जानकारी देने जैसे कदम उठाए गए।



इस घटना ने एक बार फिर विमान में पावर बैंक और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लिथियम बैटरी वाले उपकरणों में खराबी आने पर गर्मी, धुआं या आग लगने का खतरा हो सकता है। इसलिए ऐसे उपकरणों को संभालकर रखना और एयरलाइन के सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है।



फिलहाल, इस घटना में सभी यात्रियों के सुरक्षित होने की जानकारी राहत देने वाली है। लेकिन विमान के भीतर पावर बैंक में खराबी आने से पैदा हुई स्थिति ने हवाई यात्रा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा के महत्व को एक बार फिर सामने ला दिया है।

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