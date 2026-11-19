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ट्रंप, शी, पुतिन मीटिंग: चीन में पुतिन की इस चाल से जेलेंस्की को टेंशन, यूरोप बेचैन

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 19 Nov 2026 11:53 AM IST







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चीन में व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की गुरुवार को होने वाली छोटी शिखर बैठक को क्रेमलिन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है. लेकिन इसको लेकर जेलेंस्की और यूरोप में बेचैनी है।

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