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सीबीआई के मुताबिक, रघेश उन्नीकोचन के खिलाफ केरल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में वह जांच के दौरान कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो गया था। पुलिस और जांच एजेंसियां उसकी तलाश कर रही थीं, ताकि उसे भारत लाकर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके।इस मामले में आरोपी के खिलाफ सक्षम अदालत में पहले ही आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए ओपन-डेटेड अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। इसके बावजूद वह जांच और कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश से बाहर रह रहा था।आरोपी को भारत वापस लाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और केरल पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया। इन एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से उसे यूएई से भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की गई। सीबीआई के अनुसार, आरोपी इस हत्या के मामले में वांछित था। उसे भारत लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना और उसे न्याय के दायरे में लाना है। एजेंसियां लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही थीं, ताकि फरार आरोपी को कानून के सामने पेश किया जा सके। सीबीआई ने इस कार्रवाई को केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय का नतीजा बताया है।वहीं एक अन्य मामले में कोच्चि की विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 2012 के चर्चित अरियिल अब्दुल शकूर हत्याकांड में वरिष्ठ सीपीआई(एम) नेताओं पी. जयराजन और टी.वी. राजेश समेत श्यामजीत व अन्य सह-आरोपियों को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश पी. शबरीनाथ ने यह फैसला सुनाते हुए इन नेताओं को हत्या की साजिश से जुड़े सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।