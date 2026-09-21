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डुसू चुनाव: दीपांशु शौकीन क्या तुक्के में जीत गए? NSUI और ABVP को ऐसे दिया झटका

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Mon, 21 Sep 2026 12:13 PM IST







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दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में वाइस प्रेसीडेंट के पद पर निर्दलीय उम्मीदवार के दीपांशु शौकीन की जीत पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है. उनकी जीत ने चारों केंद्रीय पैनल के पदों पर एबीवीपी को क़ब्ज़ा करने से रोक दिया. तो क्या ये तुक्का था, ... और पढ़ें

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