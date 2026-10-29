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Hindi News ›   Video ›   India News ›   'Cyclone' disrupts moon-sighting in Delhi-NCR! Find out when it will be visible.

दिल्ली-NCR में 'चक्रवात' ने बिगाड़ा चांद का समय! जानिए कब दिखेगा?

Thu, 29 Oct 2026 02:24 PM IST
Ajeet Yadav वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Ajeet Yadav Updated Thu, 29 Oct 2026 02:24 PM IST
'Cyclone' disrupts moon-sighting in Delhi-NCR! Find out when it will be visible.
करवा चौथ के दिन दिल्ली-एनसीआर में बारिश से चांद दिखने में देरी हो सकती है। करवा चौथ पर चंद्रोदय का संभावित समय रात 8 बजे से 8:30 बजे के बीच रह सकता है, हालांकि शहर के अनुसार समय में अंतर होगा। यहां जानें दिल्ली, लखनऊ समेत देश के प्रमुख शहरों में चांद निकलने का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत से जुड़ी जरूरी जानकारी।
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