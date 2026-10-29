{"_id":"6ae309d9d976f254b5042a20","slug":"cyclone-disrupts-moon-sighting-in-delhi-ncr-find-out-when-it-will-be-visible-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली-NCR में 'चक्रवात' ने बिगाड़ा चांद का समय! जानिए कब दिखेगा?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

करवा चौथ के दिन दिल्ली-एनसीआर में बारिश से चांद दिखने में देरी हो सकती है। करवा चौथ पर चंद्रोदय का संभावित समय रात 8 बजे से 8:30 बजे के बीच रह सकता है, हालांकि शहर के अनुसार समय में अंतर होगा। यहां जानें दिल्ली, लखनऊ समेत देश के प्रमुख शहरों में चांद निकलने का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत से जुड़ी जरूरी जानकारी।

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