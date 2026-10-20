श्रद्धा दुबे गिरफ्तार: लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में बड़ा एक्शन

लखनऊ के चर्चित कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपये की इनामी मॉडल श्रद्धा दुबे को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान श्रद्धा की बहन और ड्राइवर दानिश को भी हिरासत में लिया गया। फरारी के दौरान श्रद्धा आगरा के एक होटल में करीब 24 घंटे रुकी थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। अब श्रद्धा से पूछताछ के जरिए पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य लोगों और कारोबारी की मौत के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश करेगी।