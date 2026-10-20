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Couple arrested: Major action taken in the case of the death of Lucknow’s well-known Shiva Sharma
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श्रद्धा दुबे गिरफ्तार: लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में बड़ा एक्शन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
Published by: Mritunjay Trivedi
Updated Tue, 20 Oct 2026 05:48 PM IST
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लखनऊ के चर्चित कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपये की इनामी मॉडल श्रद्धा दुबे को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान श्रद्धा की बहन और ड्राइवर दानिश को भी हिरासत में लिया गया। फरारी के दौरान श्रद्धा आगरा के एक होटल में करीब 24 घंटे रुकी थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। अब श्रद्धा से पूछताछ के जरिए पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य लोगों और कारोबारी की मौत के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश करेगी।
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