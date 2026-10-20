मणिपुर में लोगों का फूटा गुस्सा: मुख्यमंत्री और मंत्रियों को घेरा, नेताओं के फूंके पुतले; इस्तीफे की मांग

मणिपुर में नागरिकों पर लगातार हो रहे हमलों से नाराज लोगों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह, उपमुख्यमंत्री नेमचा किपजेन, गृह मंत्री गोविंदस कोंथौजम और सांसद अधिकारिमयुम शारदा देवी के पुतले फूंके। प्रदर्शनकारियों ने इन सभी नेताओं से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। उनका कहना है कि सरकार राज्य में शांति कायम करने और आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। हाल ही में हुए एक हमले में तीन युवाओं की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य घायल हो गए थे।

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