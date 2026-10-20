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‘आरएसएस की कई महिलाएं मेरे साथ’: राहुल गांधी ने संघ पर साधा निशाना, भाजपा ने मांगी विदेश यात्रा की जानकारी

आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: Published by: प्रशांत तिवारी Updated Tue, 20 Oct 2026 06:09 PM IST

सार राहुल गांधी ने विजयादशमी के मौके पर आरएसएस को पुरुष प्रधान और संविधान विरोधी बताते हुए निशाना साधा। वहीं, भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाते हुए उनके दौरे, मुलाकातों और खर्च का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।

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