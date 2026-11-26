{"_id":"6b08305ee1256002ac030693","slug":"congress-sp-alliance-seat-sharing-mallikarjun-kharge-offers-counsel-to-imran-masood-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"सपा पर भड़के इमरान मसूद को मल्लिकार्जुन खरगे ने दी नसीहत, कह दी बड़ी बात","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सियासी खींचतान तेज होती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के दो अहम सहयोगियों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब उनकी बयानबाजी पर खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है। एक सार्वजनिक मंच से खरगे ने इमरान मसूद को साफ संदेश दिया कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। जरूरत मिलकर काम करने की है।



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