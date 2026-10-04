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कांग्रेस का दांव, ज्ञानेश कुमार की बढ़ेगी मुश्किल, खुलेगी 20 साल पुरानी फाइल?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:44 AM IST
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ा करीब दो दशक पुराना मामला फिर चर्चा में है। केरलम सरकार ने 2006 में PWD सचिव के रूप में उनके कार्यकाल से जुड़े कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत में सरकारी निर्माण कार्यों के ठेकों में कथित गड़बड़ी और मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की मौत से जुड़े आरोपों की दोबारा जांच की मांग की गई है। अब 2006 की पुरानी जांच के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं।
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