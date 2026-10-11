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हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, इन राज्यों में तेज आंधी के साथ होगी बारिश!

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Sun, 11 Oct 2026 07:18 PM IST







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उत्तर भारत के पहाड़ी व मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि और बर्फबारी से मौसम में अचानक बदलाव आया है, वहीं पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। ... और पढ़ें

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