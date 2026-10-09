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अभिजीत दीपके का नाम लेकर क्यों भड़के जावेद अख्तर, किसे सुनाई खरी-खोटी?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:40 PM IST
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मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर के नाम से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके पर निशाना साधने का दावा किया गया। वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि, जावेद अख्तर ने अभिजीत दिपके को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बताया, तो CJP पर बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाने का आरोप भी लगाया गया। लेकिन, अब जावेद अख्तर ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके नाम से फैलाया जा रहा यह मैसेज पूरी तरह फर्जी है।
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