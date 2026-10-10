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CJP Protest: After Abhijeet Dipke, Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal were also detained by Delhi Police
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अभिजीत दीपके के बाद ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:04 PM IST
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दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पार्टी के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। ममता बनर्जी के अलावा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में लिया गया हैं। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए जाते समय अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया।
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