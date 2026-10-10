{"_id":"6aca22d88acef58f4704d370","slug":"cjp-protest-after-abhijeet-dipke-mamata-banerjee-and-arvind-kejriwal-were-also-detained-by-delhi-police-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"अभिजीत दीपके के बाद ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पार्टी के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। ममता बनर्जी के अलावा दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में लिया गया हैं। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए जाते समय अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया।

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