फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   India News ›   CJP Protest: Abhijeet Dipke on Delhi Police Jantar Mantar Protest

'कोई बॉन्ड नहीं भरा, फिर सड़कों पर उतरेंगे', अभिजीत दिपके ने किया बड़ा एलान; दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

Sun, 11 Oct 2026 08:52 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Sun, 11 Oct 2026 08:52 PM IST
CJP Protest: Abhijeet Dipke on Delhi Police Jantar Mantar Protest
कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दिपके ने दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने प्रदर्शन नहीं करने का कोई बॉन्ड नहीं भरा है और पार्टी के कार्यकर्ता फिर सड़कों पर उतरेंगे। अभिजीत दिपके का यह बयान दिल्ली में हिरासत से रिहाई के बाद एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त सामने आने के बीच आया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शन के बीच SC का सख्त आदेश, सरकार से मांगा जवाब

Supreme Court
India News
11 Oct 2026

अभिजीत दिपके, सौरव दास और रांका को इस शर्त पर मिली रिहाई

सीजेपी प्रदर्शन
India News
11 Oct 2026

Weather Forecast 11 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 11 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
11 Oct 2026

CJP ने किया सुबह 10 बजे जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान,मेट्रो स्टेशनों के गेट खोले गए!

CJP ने किया सुबह 10 बजे जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान,मेट्रो स्टेशनों के गेट खोले गए!
India News
11 Oct 2026

शेख हसीना के विरोधी बांग्लादेशी नेता नाहिद इस्लाम ने सीजेपी के प्रदर्शन को दिया अपना समर्थन

शेख हसीना के विरोधी बांग्लादेशी नेता नाहिद इस्लाम ने सीजेपी के प्रदर्शन को दिया अपना सम
India News
11 Oct 2026
विज्ञापन

जंतर मंतर से लेकर सीपी तक दिल्ली में सीजेपी का हल्लाबोल

जंतर मंतर से लेकर सीपी तक दिल्ली में सीजेपी का हल्लाबोल
India News
10 Oct 2026

कौन हैं अजिंक्य शिंदे? जिसे अभिजीत दिपके ने सौंपी CJP के प्रदर्शन की जिम्मेदारी, AAP से क्या कनेक्शन?

अभिजीत दिपके और अजिंक्य शिंदे
India News
10 Oct 2026
विज्ञापन

दिल्ली को किले में बदलने पर भड़के शशि थरूर, CJP नेताओं की हिरासत पर भी कह दी बड़ी बात

शशि थरूर
India News
10 Oct 2026

यूपी चुनाव 2027: सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दी खुली चुनौती, बोले- 'अयोध्या से चुनाव लड़ें, मैं भी लड़ता हूं'

योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव
India News
10 Oct 2026

अभिजीत दीपके के बाद ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

अरविंद केजरीवाल
India News
10 Oct 2026

अभिजीत दीपके के हिरासत में जाते ही अब ये संभालेंगे CJP की कमान

अभिजीत
India News
10 Oct 2026

स्विगी इंस्टामार्ट सेल: आईफोन से लेकर ₹9 के सामान तक, मिल रहा 90% तक डिस्काउंट

स्विगी
India News
10 Oct 2026

पंजाब चुनाव 2027: पंजाब में नशा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा? Ex-DGP का खुलासा | अमित शाह | बीजेपी

Punjab Election 2027
India News
10 Oct 2026

गुरुग्राम से ध्रुव राठी को पुलिस ने उठाया, हिरासत में 150 लोग

ध्रुव राठी
India News
10 Oct 2026

विमान के अंदर ही दीपके को दबोच ली पुलिस, रांका और सौरभ भी हुए डिटेन, ध्रुव राठी भी हिरासत में

Abhijeet Dipke Detained: विमान के अंदर ही दीपके को दबोच ली पुलिस!Dhruv Rathee।Ashutosh Ranka।Saurav
India News
10 Oct 2026

दिल्ली सीजेपी प्रदर्शन: भारत आते ही फंस गए ध्रुव राठी, अब होगी उनकी जांच!

ध्रुव राठी
India News
10 Oct 2026

250 ट्रेनें रद्द, 45 मेट्रो स्टेशन बंद! इन इलाकों में जाने से पहले जान लें ये बात। सीजेपी प्रोटेस्ट

CJP Protest Protest: 250 ट्रेनें रद्द, मेट्रो स्टेशन बंद! 250 trains cancelled,Metro Stations Closed
India News
10 Oct 2026

Weather Forecast 10 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

Weather Forecast 10 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today
India News
10 Oct 2026

दिल्ली आने वाली 70 ट्रेनें रद्द, कई मेट्रो स्टेशन बंद जंतर-मंतर पर बना अभेद्य चक्रव्यूह

दिल्ली आने वाली 70 ट्रेनें रद्द, कई मेट्रो स्टेशन बंद जंतर-मंतर पर बना अभेद्य
India News
10 Oct 2026

नई दिल्ली-निजामुद्दीन आने वाली 66 ट्रेनें रद्द,आपकी ट्रेन भी तो इस सूची में नहीं?

ट्रेन
India News
09 Oct 2026

अभिजीत दीपके का नाम लेकर क्यों भड़के जावेद अख्तर, किसे सुनाई खरी-खोटी?

जावेद अख्तर अभिजीत दिपके
India News
09 Oct 2026

दिल्ली मेट्रो में कितना सामान ले जा सकते हैं? अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा?

दिल्ली मेट्रो
India News
09 Oct 2026

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने जनता से की खास अपील, लिखा खुला पत्र

दिल्ली पुलिस
India News
09 Oct 2026

कैप्टन स्मित को इस्राइल में मिलेगा खास अवॉर्ड, नेतन्याहू ने कर दिया एलान

कैप्टन स्मित
India News
09 Oct 2026

टिकैत का एलान, CJP के प्रदर्शन में जुटेंगे किसान? दिल्ली में 20,000 पुलिस जवान तैनात

टिकैत का एलान, CJP के प्रदर्शन में जुटेंगे किसान? दिल्ली में 20,000 पुलिस जवान...
India News
09 Oct 2026

नाना पाटेकर अंतिम विदाई: नाना पाटेकर के लिए रोने लगे पाकिस्तानी! क्रिकेटर बोले-दिल टूट गया

नाना पाटेकर
India News
09 Oct 2026

विद्युत जामवाल ने खोली बॉलीवुड की ‘लॉबी’? संघर्ष और इंडस्ट्री पर खुलकर बोले |Street Fighter Movie

विद्युत जामवाल
India News
09 Oct 2026

आईफोन 18 प्रो मैक्स: 1 लाख 80 हजार का आईफोन 18 प्रो मैक्स में आई सबसे बड़ी दिक्कत!

आईफोन
India News
09 Oct 2026

पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर, किसने दी मुखाग्नि?

नाना पाटेकर
India News
09 Oct 2026

एक चाय से भी सस्ता हुआ इंटरनेट! अब मात्र इतने में मिलेगा 1GB डेटा

पीएम मोदी
India News
09 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed