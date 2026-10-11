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'कोई बॉन्ड नहीं भरा, फिर सड़कों पर उतरेंगे', अभिजीत दिपके ने किया बड़ा एलान; दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Sun, 11 Oct 2026 08:52 PM IST







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कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दिपके ने दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने प्रदर्शन नहीं करने का कोई बॉन्ड नहीं भरा है और पार्टी के कार्यकर्ता फिर सड़कों पर उतरेंगे। अभिजीत दिपके का यह बयान दिल्ली में हिरासत से रिहाई के बाद एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त सामने आने के बीच आया है। ... और पढ़ें

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