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सहारनपुर में मस्जिद पर चला बुलडोजर, सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट

Sat, 05 Sep 2026 02:00 PM IST
Ajeet Yadav वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Ajeet Yadav Updated Sat, 05 Sep 2026 02:00 PM IST
Bulldozer used on mosque in Saharanpur; MP Iqra Hasan placed under house arrest.
सहारनपुर में मस्जिद पर चला बुलडोजर, सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट
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