{"_id":"6aa68d3cea606b8a4e07dde6","slug":"brics-2026-pm-modi-hugged-only-this-leader-his-laughter-with-xi-and-putin-goes-viral-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"ब्रिक्स 2026: पीएम मोदी ने सिर्फ इस नेता को लगाया गले, जिनपिंग-पुतिन के साथ हंसी वायरल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कई शानदार तस्वीरें देखने को मिलीं।इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक-एक मेहमान के स्वागत में जुटे रहे। लेकिन इस हाई-प्रोफाइल स्वागत के बीच कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुईं, जो हजार शब्दों के बराबर हैं। फिर चाहे वो अपने विमान से उतरते वक्त विश्व नेताओं के आत्मविश्वास भरे अंदाज की हो, या फिर या स्वागत के दौरान उनके पीएम मोदी से मिलने का अंदाज की... हर एक तस्वीर ने नेताओं के रिश्तों और उनके तेवर की पूरी कहानी बयां कर दी है...

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