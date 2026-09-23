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BJP state in-charges announced: Who has been given charge of which region, including Smriti Irani?
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भाजपा प्रदेश प्रभारियों का एलान। स्मृति ईरानी समेत किसे मिली कहां की कमान?
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Wed, 23 Sep 2026 10:25 PM IST
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भाजपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं। पार्टी की ओर से जारी सूची में कई बड़े नेताओं को अलग-अलग राज्यों की संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
इस बदलाव में राम माधव, सुनील बंसल और स्मृति ईरानी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड में उनके साथ अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं तमिलनाडु में निर्मल कुमार सुराना और डॉ. के. अरुणा उनके साथ सह-प्रभारी के तौर पर काम करेंगी।
सुनील बंसल को दो राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। उन्हें तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। तेलंगाना में अभय पाटिल और रेखा शर्मा को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। जबकि पश्चिम बंगाल में लाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह और पिंकी कुशवाहा सह-प्रभारी होंगी।
स्मृति ईरानी को भी दो राज्यों की संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में सिद्धार्थ शंभू और हरियाणा में डॉ. भोला सिंह को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है।
सबसे अहम राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ चार सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा शामिल हैं। यानी उत्तर प्रदेश के लिए प्रभारी के साथ चार सह-प्रभारियों की टीम बनाई गई है।
गुजरात की जिम्मेदारी तरुण चुग को दी गई है। उनके साथ अजय महावर और गोमती साई सह-प्रभारी होंगी। जम्मू-कश्मीर में डॉ. सतीश पूनिया को प्रभारी और रीना कश्यप को सह-प्रभारी बनाया गया है। पंजाब में भी सतीश पूनिया को प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। उनके साथ वीरेंद्र सचदेवा और डॉ. अलका गुर्जर सह-प्रभारी हैं।
मध्य प्रदेश में बिप्लब कुमार देब को प्रभारी और रेखा वर्मा को सह-प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र में बैजयंत जय पांडा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ अमित मालवीय, सदानंद शेट तानावड़े और कमलजीत सहरावत सह-प्रभारी होंगे। राजस्थान में संजय भाटिया को प्रभारी बनाया गया है, जबकि कविता पाटीदार और कुलजीत चहल सह-प्रभारी होंगे।
पूर्वोत्तर राज्यों में भी संगठनात्मक जिम्मेदारियों का नया बंटवारा किया गया है। असम में मंगल पांडे को प्रभारी बनाया गया है। फांगनोन कोन्याक और मनोज तिग्गा सह-प्रभारी होंगे। अरुणाचल प्रदेश में डॉ. देवेश कुमार को प्रभारी बनाया गया है। मेघालय में कनाड पुरकायस्थ प्रभारी और डॉ. नुमल मोमिन सह-प्रभारी हैं।
मणिपुर में डॉ. राजदीप राय, मिजोरम में डॉ. भगवत कराड और नगालैंड में अनिल एंटनी को प्रभारी बनाया गया है। वहीं त्रिपुरा में मृगांक देव बर्मन को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
भाजपा की नई सूची में दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, ओडिशा, पुडुचेरी और सिक्किम समेत कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।
यानी भाजपा ने एक साथ कई राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों का नया बंटवारा किया है। अब नए प्रभारी और सह-प्रभारी अपने-अपने राज्यों में पार्टी के संगठनात्मक कामकाज को संभालेंगे। इन नियुक्तियों के साथ प्रदेश स्तर पर भाजपा की नई संगठनात्मक टीम का ढांचा सामने आ गया है।
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