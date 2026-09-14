{"_id":"6aa7e9efc7c70e11f807c55c","slug":"attack-on-indian-crewed-ship-off-oman-coast-on-the-final-day-of-brics-summit-in-india-mea-masoud-pezeshkia-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"Bharat में BRICS के आखिरी दिन Oman में हुआ भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमला | MEA | Masoud Pezeshkian","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

ओमान के तट के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। भारत ने एमटी एल गैया पर हुए हमले की निंदा की। जहाज पर कुल 14 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। भारत के मुताबिक, इनमें से 13 भारतीयों को अब तक बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक अभी लापता है और उसकी तलाश के लिए खोज एवं बचाव अभियान जारी है। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है।



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