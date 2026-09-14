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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Attack on Indian-crewed ship off Oman coast on the final day of BRICS summit in India | MEA | Masoud Pezeshkia

Bharat में BRICS के आखिरी दिन Oman में हुआ भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमला | MEA | Masoud Pezeshkian

Mon, 14 Sep 2026 06:04 PM IST
Shruti वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Mon, 14 Sep 2026 06:04 PM IST
Attack on Indian-crewed ship off Oman coast on the final day of BRICS summit in India | MEA | Masoud Pezeshkia
ओमान के तट के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले ने क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। भारत ने एमटी एल गैया पर हुए हमले की निंदा की। जहाज पर कुल 14 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। भारत के मुताबिक, इनमें से 13 भारतीयों को अब तक बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक अभी लापता है और उसकी तलाश के लिए खोज एवं बचाव अभियान जारी है। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है।
 
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