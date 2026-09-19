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एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी का शानदार आगाज, मनु भाकर और पवन सेहरावत ने थामा तिरंगा

Sat, 19 Sep 2026 09:11 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Sat, 19 Sep 2026 09:11 PM IST
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एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी: आइची-नागोया में एशियन गेम्स 2026 का शानदार आगाज हो गया है। पालोमा मिजुहो स्टेडियम में आयोजित भव्य ओपनिंग सेरेमनी में पूरे एशिया के खिलाड़ी और अधिकारी एक मंच पर नजर आए। इसी दौरान भारतीय दल ने भी पूरे जोश और गर्व के साथ मार्च किया। 
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