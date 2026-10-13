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दिल्ली पुलिस की हिरासत में आशुतोष रांका और सौरव दास, भड़के अभिजीत दिपके; बोले- 'पूरा देश जंतर-मंतर बन जाएगा'
दिल्ली के जंतर-मंतर पर तिरंगा फहराने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने पर पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे विरोध की आवाज दबाने की कोशिश बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कार्रवाई के विरोध में आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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