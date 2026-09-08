{"_id":"6aa00cac077f14e34b0377ba","slug":"anganwadi-workers-get-a-salary-hike-cm-yogi-makes-several-major-announcements-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"आंगनबाड़ी बहनों की बढ़ गई सैलरी, सीएम योगी ने किए कई बड़े एलान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य बीमा कवर देने और अतिरिक्त साड़ी के लिए राशि उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।



अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाला मानदेय 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रति माह किया जाएगा। वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय भी 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये किया जाएगा।



मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि उपलब्ध कराने की बात कही गई।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान अपनी सरकार के कार्यकाल में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति में हुए बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले आंगनबाड़ी केंद्र वीरान पड़े रहते थे और केंद्रों के लिए भेजे जाने वाले पैसे का दुरुपयोग होता था।



योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के काम को व्यवस्थित करने के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था में भी सुधार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उनके काम को प्रभावी बनाना है।



मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अयोध्या के विकास का विरोध किया।



योगी ने कहा कि एक समय अयोध्या में बिजली और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहतर नहीं थी, लेकिन अब शहर में बड़े स्तर पर विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या अब सोलर सिटी बन चुकी है और शहर में बिजली व्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले अयोध्या में कुछ ही घंटे बिजली आती थी, जबकि अब शहर रोशनी से जगमगा रहा है। उनके मुताबिक, जिस तरह पिछले नौ वर्षों में अयोध्या की तस्वीर बदली है, उसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति में भी सुधार हुआ है।



योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर राम मंदिर निर्माण का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने अयोध्या के विकास का भी विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद शहर का विकास जारी रहा।



मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि आज अयोध्या में देश और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।



उन्होंने कहा कि अयोध्या में हुए विकास कार्यों के कारण शहर की पहचान और स्वरूप में बड़ा बदलाव आया है।



मुख्यमंत्री के मानदेय बढ़ाने के ऐलान को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अहम कदम माना जा रहा है। मानदेय में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाओं के ऐलान से सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में बड़ा संदेश दिया है।

... और पढ़ें