{"_id":"6ae8287dd69ae3a5aa0d0053","slug":"ajay-rai-interview-in-amar-ujala-ajay-rai-s-most-candid-conversation-about-rahul-and-kashi-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुर्सी गई, तेवर नहीं गए! गौतम, राहुल और काशी पर अजय राय की सबसे बेबाक बातचीत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

कुर्सी गई, तेवर नहीं गए! गौतम, राहुल और काशी पर अजय राय की सबसे बेबाक बातचीत

राजकिशोर

Updated Mon, 02 Nov 2026 11:36 AM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 11:36 AM IST







Link Copied



कुर्सी गई, तेवर नहीं गए! गौतम, राहुल और काशी पर अजय राय की सबसे बेबाक बातचीत

विज्ञापन