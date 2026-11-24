{"_id":"6b04a6d314718ea841079bc5","slug":"aimim-lashes-out-at-azam-khan-over-his-remarks-on-beards-waris-pathan-gives-him-a-sharp-rebuke-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजम खान के दाढ़ी वाले बयान पर भड़की AIMIM, वारिस पठान ने जमकर सुनाया!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बयानों को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। उनके बयानों पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है और आजम खान से अपने बयानों के लिए माफी मांगने की मांग की है। वारिस पठान ने कहा कि जब आजम खान और उनका परिवार जेल में था, उस समय AIMIM के नेता और कार्यकर्ता उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब आजम खान जमानत पर जेल से बाहर आए, तब भी सभी की यही इच्छा थी कि उनकी तबीयत अच्छी रहे और वे स्वस्थ जीवन बिताएं। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद आजम खान के बयानों ने उन्हें निराश किया है। वारिस पठान ने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है जैसे आजम खान को बाहर आते ही कुछ खास बातें बोलने के लिए तैयार करके भेजा गया हो। उन्होंने कहा कि आजम खान लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिनसे विवाद पैदा हो रहा है और वे एक के बाद एक गलत बातें कह रहे हैं।



वारिस पठान ने खास तौर पर आजम खान की दाढ़ी को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि दाढ़ी मुसलमानों के लिए एक धार्मिक आस्था और सुन्नत से जुड़ा विषय है। ऐसे में किसी को भी इस पर टिप्पणी करते समय धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आजम खान को दाढ़ी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी। वारिस पठान ने आगे कहा कि अब आजम खान 'अब्दुल' को लेकर भी बयान दे रहे हैं, जबकि उनके मुताबिक उन्हें इस शब्द का सही अर्थ भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने वरिष्ठ राजनीतिक नेता होने के बावजूद इस तरह की टिप्पणियां करना उचित नहीं है। वारिस पठान ने आजम खान से अपील की कि वे अल्लाह से माफी मांगें और अपने कथित गलत बयानों के लिए भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।



इसके अलावा वारिस पठान ने आजम खान के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें AIMIM की राजनीतिक हैसियत को लेकर सवाल उठाए जाने की बात सामने आई थी। उन्होंने कहा कि आजम खान को AIMIM की राजनीतिक ताकत और संगठन की मौजूदगी के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। वारिस पठान ने पार्टी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि तेलंगाना में AIMIM के कई विधायक, दो एमएलसी और सैकड़ों कॉर्पोरेटर हैं। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में भी AIMIM के विधायक मौजूद हैं और महाराष्ट्र में भी पार्टी का एक विधायक है। वारिस पठान ने इन उदाहरणों के जरिए कहा कि AIMIM की देश के अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक मौजूदगी है और पार्टी लगातार अपनी राजनीतिक गतिविधियां आगे बढ़ा रही है। कुल मिलाकर आजम खान और वारिस पठान के बीच बयानों को लेकर राजनीतिक और वैचारिक टकराव सामने आया है। अब देखना होगा कि वारिस पठान की माफी की मांग पर आजम खान की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है।







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