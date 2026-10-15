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इमरान खान: एक्टर इमरान खान को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम, सीजेपी प्रोटेस्ट में ऐसा क्या किया

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 15 Oct 2026 04:27 PM IST







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आपको याद होगा 10 अक्टूबर के सीजेपी प्रोटेस्ट में इमरान खान भी ,आए थे। वही इमरान खान आमिर खान के भतीजे, अब उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया है। उन्हें कहा गया है कि वो जल्द जल्द भारत छोड़कर चले जाएं। ... और पढ़ें