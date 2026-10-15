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सीजेपी फंडिंग मामला: अभिजीत दीपके को अमेरिका पर आया गुस्सा! फंडिंग वाले आरोप पर दे दी वॉर्निंग

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 15 Oct 2026 01:56 PM IST







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अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन और अभिजीत दीपके के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखी बहस हुई। मिलबेन ने दावा किया कि सीजेपी को भारत में प्रदर्शन करने के लिए अमेरिकी फंडिग मिल रही है। ... और पढ़ें

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